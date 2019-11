Intocht: hoop kabaal, nauwelijks incidenten

De intocht van Sinterklaas in Den Bosch is zonder veel incidenten verlopen. Wel werd over en weer veel kabaal gemaakt door zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Voor zover bekend is niemand aangehouden, wel zijn volgens de politie een of meer rookbommetjes afgegaan van pro-piet-betogers.

De anti-pietenbeweging Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had betogers met bussen vanuit Amsterdam naar Den Bosch gebracht, maar tot confrontaties met voorstanders of publiek kwam het niet. Een paar honderd agenten waren naar de Brabantse hoofdstad gekomen om de intocht in goede banen te leiden.

Op de intocht van Sinterklaas en zijn pieten kwamen zondag vele honderden mensen af, vooral kinderen met hun ouders. Bij de Wilhelminabrug, in het centrum, was een vak ingericht waar tegenstanders van Zwarte Piet konden protesteren. Volgens de actiegroep ‘Den Bosch kan het’ is hun demonstratie tegen Zwarte Piet met zo’n 150 man goed verlopen, maar waren ze vanuit hun vak niet goed genoeg te zien voor het publiek en was er ook enige dreiging van hooligans.

Ook de politie kijkt niet ontevreden terug. Er is één persoon gearresteerd die een steen naar een ME-busje gooide.