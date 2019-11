Kim Kardashian vindt Zwarte Piet verontrustend

Kim Kardashian heeft zich ook gemengd in de pietendiscussie in ons land. De Amerikaanse realityster heeft zo haar bedenkingen over Zwarte Piet, liet ze weten op Twitter.

“Deze Nederlandse ‘traditie’ genaamd ‘Zwarte Piet’ is verontrustend!”, schrijft Kardashian. Daarbij deelt ze een oud artikel van Al Jazeera, met als kop ‘Zwarte Piet is Nederlands racisme ten voeten uit’. Het stuk gaat over de tegenstanders van het zwartgeschminkte hulpje van Sinterklaas. Ook worden onder anderen een historicus en een mensenrechtenadvocaat aangehaald om de traditie duiding te geven.

In de VS is al vaker kritiek geuit op het fenomeen Zwarte Piet. Onder meer de Verenigde Naties schreven een rapport waarin de traditie werd veroordeeld en waarin werd opgeroepen Piet aan te passen.