Peiling: positie Rutte verzwakt

De electorale aantrekkingskracht van premier Mark Rutte voor de VVD begint enigszins problematisch te worden. Ook fractievoorzitter Klaas Dijkhoff doet het minder goed. Dat stelt Maurice de Hond, die in zijn wekelijkse peiling ziet dat 67 procent vindt dat “het de zoveelste keer is dat premier Rutte terugkomt op zijn eerdere beloften”.

Van de mensen die in 2017 op de VVD stemden is 44 procent het hiermee eens, en onder de VVD-kiezers uit 2017 die nu geen VVD meer stemmen, is dat zelfs 71 procent.

Deze week viel het besluit om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur. Van de Nederlanders is 40 procent daar positief over, en 39 procent is negatief.

De VVD is in de peiling iets gezakt, naar 24 zetels (-2). Dat is ten goede gekomen aan Forum voor Democratie (FVD), die daarmee staat op 17 zetels. GroenLinks stijgt 1 zetel naar 13 en de SP daalt er 1 naar 8.