Van ’t Hek onwel door ‘klein medisch dingetje’

Cabaretier Youp van ’t Hek werd onlangs onwel “door een klein medisch dingetje dat even niet goed ging”. Dat zei hij zondag tegen Shownieuws. Ruim twee weken geleden werd een voorstelling in het Oude Luxor Theater in Rotterdam afgelast, nadat hij op het podium onwel was geworden. Wat het precies is geweest wil hij niet zeggen.

“Bij anderen gebeurt zoiets gewoon in de achtertuin”, zegt hij. “Het is schrikken als je voor een volle zaal staat en je voelt opeens de energie uit je lijf weglopen. Maar nu gaat het weer goed.”

Het is niet de eerste keer dat de cabaretier onwel is geworden tijdens een voorstelling. Eind december 2015 onderging Van ’t Hek een zware hartoperatie nadat hij een aantal keren niet goed was geworden op het podium. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.

Aankomende week staat Van ’t Hek opnieuw vier keer op het podium in Rotterdam.