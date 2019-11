10 jaar cel voor bedreiger Wilders

De Pakistaan Junaid I. is maandag veroordeeld tot een celstraf van tien jaar omdat hij van plan was Geert Wilders te vermoorden. Aanleiding was de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed die de PVV’er had uitgeschreven. De rechtbank acht de 27-jarige man schuldig aan het voorbereiden van een moord met terroristisch oogmerk.

I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor had hij op Facebook een filmpje geplaatst waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Dat filmpje is door ruim 153.000 mensen gezien en 14.000 keer gedeeld.

De straf is hoger dan de zes jaar die het Openbaar Ministerie had geƫist.