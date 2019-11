Anita Sara Nederlof nieuwe anchor RTL Nieuws

Anita Sara Nederlof is vanaf 2 januari te zien als nieuwe anchor bij het RTL Nieuws. De 29-jarige journaliste en presentatrice, afkomstig van RTV Utrecht, zal een vast duo vormen met Antoin Peeters in de uitzendingen van 19.30 uur. Ook zal ze de solouitzendingen om 18.00 uur en 23.30 uur verzorgen.

Dat heeft RTL maandag gemeld. Nederlof vult de vrijgekomen plek in van Merel Westrik, die afgelopen zomer afscheid nam bij RTL Nieuws. Zij ging bij Net5 de talkshow Ladies Night maken.

De journaliste zong eerder in het Kinderen voor Kinderenkoor en speelde rollen in kinderseries. Nederlof behaalde haar diploma journalistiek in Zwolle en liep stage bij het NOS Journaal en het Jeugdjournaal. Sinds vijf jaar presenteert zij programma’s bij RTV Utrecht. Zij won al diverse prijzen.