Chemicaliën en drugs gevonden in Berghem

De politie heeft in containers bij twee panden in het Brabantse dorp Berghem onder meer harddrugs en chemicaliën aangetroffen. Ook is chemisch afval gevonden dat mogelijk afkomstig is van een drugslab. Het onderzoek in Berghem houdt verband met een grote politieactie vorige week op een woonwagenkamp in het naburige Oss.

De politie zei niets over de hoeveelheden drugs en chemicaliën die in Berghem zijn gevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond. Bij de doorzoekingen krijgt de politie ondersteuning van specialisten van Defensie.

Vorige week namen politie en justitie bij een grote actie op een woonwagenkamp in Oss een enorm wapenarsenaal, een grote hoeveelheid drugs, veel contact geld en een explosief in beslag. Bij het begin van de operatie in Oss werden drie mannen aangehouden. Onder hen is de 48-jarige Martien R., die geldt als de ‘godfather’ van Brabant. De drie mannen zijn familie van elkaar. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.