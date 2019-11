Doodsbedreiger columnist Özcan Akyol opgepakt

De politie heeft maandag een 30-jarige Amsterdammer opgepakt die schrijver en columnist Özcan Akyol via Twitter met de dood bedreigde. Het huis van de man is doorzocht. De politie heeft goederen in beslag genomen, maar zegt niet wat ze heeft meegenomen.

Akyol wordt wel vaker bedreigd en beledigd via social media. Volgens de politie was de inhoud van de tweets waar het nu om ging, van dergelijke dreigende aard dat de columnist uit Deventer hiervan aangifte deed. De politie achterhaalde de gegevens van de tot voor kort onbekende man na een rechtshulp verzoek in Amerika via Google.

Onlangs kreeg nog iemand vier dagen cel voor het beledigen van de columnist. Deze man stuurde Akyol van januari tot en met maart dit jaar via Facebook negen beledigende berichten.