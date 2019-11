KLM schikt in rechtszaak na brandstofstoring

KLM heeft met drie passagiers een schikking getroffen en betaalt hen 600 euro voor de vertraging die ze deze zomer hebben opgelopen door de brandstofstoring op Schiphol. KLM voorkomt zo een rechterlijke uitspraak, meldt claimorganisatie Aviclaim.

Op 24 juli was een storing op Schiphol waardoor tienduizenden passagiers werden getroffen. Aviclaim begon een rechtszaak tegen KLM voor compensatie.

“Het doel van dit proefproces was om te achterhalen of de rechtbank het met ons eens is. Met de schikking hebben we geen rechterlijke uitspraak verkregen maar dat de luchtvaartmaatschappij zo snel de zaak wil afdoen zegt voldoende’’, aldus Remco Kuilman oprichter van Aviclaim.