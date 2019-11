‘Leg ook spel stil bij homofobe spreekkoren’

Ook bij homofobe spreekkoren in de voetbalstadions moet de scheidsrechter in het vervolg de wedstrijd stilleggen. Deze oproep doet voorzitter Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation naar aanleiding van racistische uitlatingen zondag bij het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior.

“Het is ongelooflijk wat er is gebeurd en het is meer dan terecht dat iedereen op zijn achterste benen staat. Het was al weken mis in allerlei landen en nu is helaas ook Nederland aan de beurt. We staan er ook helemaal achter, maar we zouden alleen heel graag zien dat zulke maatregelen ook bij homofobe spreekkoren worden genomen. Dat moet gelijk getrokken worden, want die spreekkoren komen net zo hard binnen. Deze spreekkoren zijn dan misschien niet direct gericht op een speler, omdat in het betaald voetbal nog niemand uit de kast is gekomen. Maar er staat misschien wel een homoseksuele voetballer in het veld en het raakt ook mensen op de tribunes”, aldus Blankenstein, die zich met haar stichting hard maakt voor de acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt) in de sportwereld,

Vorige maand droegen de aanvoerders in het betaald voetbal een band in de kleuren van de regenboog om de acceptatie van lhbt-personen in de voetbalwereld bevorderen. Volgens Blankenstein waren er toen tijdens de wedstrijd FC Utrecht – PSV homofobe spreekkoren te horen. “Maar niemand maakte daar één woord aan vuil. Iedereen doet wel mee aan zo’n actie, maar bij spreekkoren wordt weggekeken. Dat moet toch echt een keer stoppen.”

Blankenstein pleit er voor dat de KNVB in de reglementen opneemt dat de scheidsrechter samen met een club kan beslissen een wedstrijd stil te leggen bij racisme maar ook bij homofobe spreekkoren.