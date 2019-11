Minister: met iedereen om tafel na racisme

Minister Bruno Bruins (Sport) wil met alle betrokken partijen om tafel gaan zitten na het racistische incident zondag bij de voetbalwedstrijd van FC Den Bosch tegen Excelsior. “Ik vind dat het allemaal niet zo kan”, aldus de bewindsman.

Supporters van de thuisclub riepen racistische leuzen richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Daarop legde scheidsrechter Laurens Gerrets de wedstrijd enige tijd stil. Bruins vindt dat de arbiter “puik werk” heeft geleverd. “Heel streng optreden past hier heel goed.”

Racisme voorkomen is heel moeilijk, zegt de minister. “Er is al heel veel aandacht voor.” Als het nodig is gaat hij overleggen met zijn collega van Justitie en Veiligheid. “Racisme moet weg uit de sport.”

Hij vindt de laconieke reactie in eerste instantie van trainer Erik van der Ven van FC Den Bosch niet goed. “Het moest van heel ver komen bij Den Bosch en dat kan niet”, zegt de minister. “Je moet het niet verbloemen, je moet het openmaken.”