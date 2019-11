Netflix en Videoland in race Televizier-Ring

Voor het eerst maken volgend jaar ook Nederlandse video on demand-producties kans op een Gouden Televizier-Ring. Volgens de organisator van de felbegeerde prijs voor het beste tv-programma van het jaar zijn Netflix, Videoland, NPO Start en Kijk niet meer weg te denken uit het leven van veel kijkers. Nu ook steeds meer Nederlandse titels op dit soort zogenoemde VOD-diensten verschijnen, wordt de verkiezing aangepast.

Het moet wel gaan om programma’s en series die in Nederland worden gemaakt en beschikbaar zijn op de in heel Nederland toegankelijke VOD-platforms. Coproducties met het buitenland zijn toegestaan, “als de gesproken taal maar voor minimaal de helft Nederlands is (of Fries)”.

Aangezien het bij VOD-producties niet mogelijk is te selecteren op kijkcijfers, zoals bij tv-programma’s gebeurt, zorgt de redactie van Televizier voor de preselectie. Daarbij wordt gekeken naar kwaliteit en populariteit.