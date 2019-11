‘Poch slachtoffer van hoger Nederlands belang’

Oud-Transavia-directeur Michiel Meijer heeft maandag verklaard dat het Openbaar Ministerie hem heeft gezegd dat er in de zaak-Julio Poch sprake was van “een hoger belang”. Hoewel het OM nadere vragen van Meijer daarover onbeantwoord heeft gelaten, was het hem duidelijk dat met die belangen gedoeld werd op de situatie rond het koninklijk huis en de inmiddels overleden vader van koningin Máxima, Jorge Zorreguieta.

Meijer wordt maandag als getuige gehoord op verzoek van oud-Transavia-piloot Poch (67), die in zijn vroegere vaderland Argentinië is vervolgd voor zijn betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten tijdens het bewind van de Argentijnse dictator Jorge Videla in de jaren tachtig. Hij bereidt een schadeclaim voor tegen de Nederlandse Staat, omdat hij meent dat Nederland hem met onzuivere politieke motieven in handen van de Argentijns justitie heeft gespeeld. Meijer heeft in de strafzaak tegen Poch identiek verklaard.