Slachtoffer steekpartij Heerlen overleden

Een 26-jarige man uit Heerlen is in de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij zondagavond opliep door een steekpartij in zijn woonplaats. Dat maakte de politie maandag bekend.

De steekpartij deed zich voor in een woning aan de Dommelstraat. Twee mensen raakten daardoor gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer kon het ziekenhuis na behandeling verlaten, aldus de politie.

Zondagavond werd in de woning een verdachte aangehouden. Het motief voor het geweld ligt volgens de politie mogelijk in de relationele sfeer.