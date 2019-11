SP, PvdA en CDA: straf dralende verzekeraar

Verzekeraars die slachtoffers van letselschade te lang op bijvoorbeeld smartengeld laten wachten, moeten voortaan kunnen worden gestraft. Er moeten bijvoorbeeld boetes of dwangsommen komen, vinden oppositiepartijen SP en PvdA en regeringspartij CDA.

Mensen die na een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of medische misser bijvoorbeeld gehandicapt, ziek of getraumatiseerd zijn geraakt, kunnen vaak aanspraak maken op een vergoeding. Maar een slachtoffer moet soms hemel en aarde bewegen om die ook te krijgen. Duizenden mensen raken verstrikt in eindeloos getouwtrek met de verzekeraar die moet betalen, zegt Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP).

Verzekeraars hebben onderling wel gedragsregels afgesproken voor een fatsoenlijke behandeling van slachtoffers. Alles moet bijvoorbeeld binnen twee jaar zijn afgehandeld. Maar daar nemen verzekeraars volgens de drie partijen een loopje mee. Ze pleiten voor een onafhankelijke tuchtraad, harde deadlines voor bijvoorbeeld het beantwoorden van aanvragen en straffen voor verzekeraars die te lang dralen.