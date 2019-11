Verdachte insulinezaak ‘wilde complimentjes’

Verdachte Rahiied A. was mogelijk uit op complimentjes toen hij onnodig insuline inspoot bij verschillende bewoners van verzorgingshuizen. Ook had hij graag dokter willen zijn en punten willen scoren voor zijn opleiding, als hij goed zou ingrijpen. Hij zou niet hebben gewild dat iemand dood zou gaan.

Dat blijkt uit de eerste verhoren die hij aflegde bij de politie en onderzoek door psychiaters, die de rechtbankvoorzitter maandag aanhaalde. Bij zeker één slachtoffer hebben camera’s in de kamer vastgelegd dat hij insuline inspoot.

De medewerker in opleiding heeft tijdens de eerste drie verhoren bij de politie in november 2017, kort na zijn aanhouding, verklaard bij drie vrouwen insuline te hebben ingespoten. Hij vertelde dat destijds huilend, hij was er erg van geschrokken en had veel spijt, zo hield de rechtbankvoorzitter hem voor. De verdachte reageerde er niet op. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.