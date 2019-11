Vrijdag hoger beroep terughalen IS-kinderen

Het hof in Den Haag behandelt vrijdag het hoger beroep tegen het vonnis over het terughalen van kinderen van IS-vrouwen uit Noord-Syrië. De rechter oordeelde afgelopen week in een kort geding dat de Staat er alles aan moet doen om de kinderen naar Nederland te halen. De ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) lieten weten in beroep te gaan tegen die uitspraak.

Het kort geding was aangespannen namens 23 vrouwen en hun 56 kinderen, die vastzitten in twee kampen in het noorden van Syrië.

Voor de terugkeer van de IS-vrouwen zelf hoeft de Staat zich niet in te zetten, oordeelde de rechter. Maar als de Koerden die de kampen in Noord-Syrië bewaken de kinderen niet zonder moeders willen laten vertrekken, ontstaat er een nieuwe situatie. Dan moet de overheid wel kijken of zowel moeders als kinderen kunnen worden teruggehaald.

De Amerikanen hebben herhaaldelijk aangeboden om Syriëgangers op te halen en terug te brengen naar Nederland.