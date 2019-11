15 jaar cel voor verdachte kofferbakmoord 2005

Verdachte Leon van M. (42) uit Brielle is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor het vermoorden van Caroline van Toledo in 2005. De rechtbank in Rotterdam acht dinsdag bewezen dat hij degene was die de auto waarin Van Toledo lag met benzine in brand heeft gestoken.

Het slachtoffer was na een overval in haar woning in Oostvoorne gekneveld in de kofferbak van haar eigen auto gestopt, waarmee de verdachte naar het recreatiegebied Kruininger Gors is gereden. Uit onderzoek blijkt dat ze in haar auto levend is verbrand. Ook getuigen hebben verklaard dat zij later van de verdachte zelf hebben gehoord dat hij haar in de kofferbak heeft horen gillen.

Van M. heeft altijd stellig ontkend dat hij iets met de dood van het slachtoffer te maken heeft. Zijn advocaten bepleitten vrijspraak. De verdachte is al ruim een jaar uit voorarrest met een enkelband maar moest verschijnen bij zijn proces en de uitspraak. Hij is meteen vastgezet.

Ook de ouders, zus en veel andere naasten van Van Toledo waren aanwezig.

Het Openbaar Ministerie had twintig jaar celstraf tegen hem geƫist.