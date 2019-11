Actrice Robin Martens krijgt taakstraf vanwege slaan agent

Actrice Robin Martens krijgt een taakstraf van 45 uur voor het mishandelen van een politieagent in het Noord-Hollandse Castricum. Daarnaast moet zij een schadevergoeding van 300 euro betalen aan de agent. Ze kreeg de straf dinsdag tijdens een besloten zitting te horen van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Martens heeft op 29 september tijdens het uitgaan in Castricum een politieagent mishandeld door hem meermalen in het gezicht te slaan, stelt het OM. “Op basis van de onderzoeksgegevens, waaronder bevindingen van de politie, beeldmateriaal en getuigenverklaringen heeft de officier vastgesteld dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van een ambtenaar in functie”.

Martens accepteert de straf en ziet af van de mogelijkheid om in verzet te gaan en het aan te laten komen op een rechtszitting. Eerder ontkende ze nog dat ze de agent had geslagen.