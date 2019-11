‘Afstemming jeugdzorg moet beter’

De afstemming tussen organisaties die betrokken zijn bij de jeugdzorg moet beter. Het belang van het kind moet hierbij voorop staan. Dat zegt de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dinsdag ter gelegenheid van het Kinderrechtenverdrag.

Volgens Kalverboer is er te weinig afstemming tussen de betrokken organisaties en is het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is. Ook heeft de sector volgens haar te maken met financiƫle druk en zijn jeugdzorgmedewerkers meer tijd kwijt aan verantwoorden dan aan de hulp voor kinderen.

De Kinderombudsvrouw komt daarom met een stappenplan waarbij het belang van het kind ten allen tijde vooropstaat bij de beslissingen die worden genomen. “De kernvraag bij alle beslissingen moet zijn: wat heeft dit kind nodig en hoe gaan wij dat realiseren? Het stappenplan helpt om vanuit deze kernvraag te werken en zo het beste besluit voor het kind te nemen”, stelt Kalverboer. “Met het Kinderrechtenverdrag als kompas bereiken we dat kinderen de goede besluiten krijgen waar zij recht op hebben en professionals weer kunnen doen waarvoor zij hun vak gekozen hebben. In de jeugdzorg en op alle andere plekken.”