‘Basisschooljuf Zaandam misdroeg zich niet’

Een lerares die op basisschool De Voorzaan in Zaandam haar leerlingen van de grond zou hebben laten eten en hen zou hebben geslagen met een stok, heeft zich niet misdragen. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoeksrapport, meldt de school dinsdag. Er zouden “geen aanknopingspunten zijn gevonden dat de onorthodoxe straffen inderdaad hebben plaatsgevonden”. Het is daarom dan ook niet aannemelijk dat de lerares zich er schuldig aan heeft gemaakt.

Het onderzoek werd ingesteld na klachten van ouders. De onderzoekers stellen wel dat de communicatie tussen de school en de ouders onder de maat is. De school en de leerkracht zouden tegenover de ouders staan. In die sfeer “kon elk willekeurig incident groter worden dan nodig was”.

“Wij betreuren dat de communicatie niet goed is geweest”, laat het schoolbestuur weten. “Dat gaan we verbeteren en heeft nu prioriteit zodat het vertrouwen tussen ouders, leerkrachten en directie zo snel mogelijk wordt hersteld, er rust op school is en het onderwijs kan worden gegeven in een veilige leeromgeving.”

Volgens meerdere media zou de betreffende leerkracht op non-actief zijn gezet en inmiddels ziek thuis zitten. De school wil daar niet op ingaan.