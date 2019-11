Circa 25 verstekelingen levend gevonden op veerboot

Op een veerboot richting Engeland zijn ongeveer 25 verstekelingen aangetroffen. Dat meldt een woordvoerder van de politie. De verstekelingen zijn allemaal levend van het vrachtschip gehaald. Dat bevestigt een politiewoordvoerder ter plaatse. De verstekelingen krijgen “de eerste medische hulp die zij nodig hebben”, aldus de veiligheidsregio Rijnmondveilig.

De 25 mensen zaten aan boord van de Britannia Seaways van rederij DFDS. Ze werden aangetroffen in een koelcel op het schip.

De boot was al vertrokken en is inmiddelsteruggekeerd in de Vulcaanhaven in Vlaardingen. De verstekelingen zaten mogelijk in een gekoelde ruimte of koelcel, zegt de politiewoordvoerder. Het gaat om een vrachtschip. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.