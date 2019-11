Duitsers dwarsbomen milieuzone Maastricht

Het plan van Maastricht voor de instelling van een groene milieuzone in het stadshart van de Limburgse hoofdstad gaat voorlopig niet door. De reden is dat de Duitsers niet meewerken. Wethouder Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks) meldt dinsdag in een brief aan de raad daarom geen mogelijkheden te zien verdere stappen naar een milieuzone te zetten.

Duitsland weigert om redenen van privacy aan de hand van kentekens gegevens uit te wisselen over ouderdom en vervuiling van auto’s. Maastricht wordt veel bezocht door Belgen en Duitsers. Om de groene milieuzone te kunnen handhaven, moet de gemeente ook buitenlandse auto’s op kenteken kunnen controleren. De Belgen willen daaraan vanaf volgend jaar wel meewerken, maar de Duitsers weigeren. Dat maakt het onmogelijk de milieuzone te handhaven, aldus de wethouder.