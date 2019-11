Landbouwsector komt met eigen stikstofplannen

Landbouworganisaties presenteren woensdag in Den Haag een reeks oplossingen voor de stikstofproblematiek. In een rapport stellen ze maatregelen voor om “uit de gecreëerde stikstofimpasse” te komen. De organisaties hebben minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) uitgenodigd om hun presentatie bij te wonen.

Het plan is opgesteld door het zogeheten Landbouw Collectief. Daarin zitten brancheorganisaties uit de agrarische sector als LTO, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Ook de actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie, die eerder met duizenden tractoren protesteerden op het Haagse Malieveld, zijn bij het collectief aangesloten.

Voorzitter van het Landbouw Collectief is Aalt Dijkhuizen, de voormalige bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. Hij is nu voorzitter van de zogenoemde Topsector Agri & Food, waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken.

De Raad van State bepaalde in mei, in navolging van het Europees Hof, dat het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid in strijd was met natuurwetgeving. In het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) was geregeld dat bedrijvigheid was toegestaan die leidde tot meer stikstofuitstoot, zolang ook maatregelen werden genomen om de natuur te beschermen. Van de hoogste bestuursrechter deugt die werkwijze niet, omdat vooraf niet vaststaat dat natuurmaatregelen echt effect hebben.

De hoeveelheid stikstof die in Nederlandse natuurgebieden terechtkomt, is volgens deskundigen al decennia te hoog. Het kabinet kwam vorige week met plannen die ertoe moeten leiden dat de uitstoot zodanig vermindert dat vergunningen weer uitgegeven kunnen worden. De meest opvallende maatregel is verlaging van de maximumsnelheid tot 100 kilometer per uur.