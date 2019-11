Ook Excelsior in actie tegen racisme

De Rotterdamse voetbalclub Excelsior gaat vrijdag bij de thuiswedstrijd tegen FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie actievoeren tegen racisme. Het motto luidt: ‘Geef racisme de rode kaart.’ In het stadion zullen op alle stoelen rode kaarten te vinden zijn met deze tekst.

“Wij willen alle toeschouwers vragen deze in de 18e minuut samen met de zaklamp van de mobiele telefoon omhoog te houden en onze actie massaal te steunen”, laat de clubleiding weten. “Afgelopen weekend hebben we moeten ervaren dat we er in Nederland nog niet altijd voor elkaar zijn. Racisme is helaas blijkbaar nog steeds onderdeel van onze samenleving en dat heeft ons als club diep geraakt.”

Aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior was in het uitduel met FC Den Bosch het slachtoffer van racisme door een deel van de aanhang van de thuisclub. De incidenten veroorzaakten grote verontwaardiging in de voetbalwereld, de politiek en de maatschappij.

De spelers van Oranje, bondscoach Ronald Koeman en de KNVB gaven eerder op dinsdag via social media een gezamenlijk signaal af tegen racisme.