Rutte schuift aan bij gesprek over racisme

Premier Mark Rutte zal aansluiten bij het gesprek over racisme in het voetbal dat minister van Sport Bruno Bruins heeft aangekondigd naar aanleiding van een incident afgelopen weekeinde in de eerste divisie. Onder de genodigden zijn ook vertegenwoordigers van de KNVB, de scheidsrechters, Excelsior en FC Den Bosch.

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd zondag in de wedstrijd tegen FC Den Bosch slachtoffer van racistische spreekkoren. Rutte, Bruins en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spraken zich er maandag al tegen uit. Bruins kondigde aan met de betrokkenen om tafel te gaan.

Kamerlid Jan Paternotte (D66) wilde Rutte er dinsdag bij het Vragenuur over aan de tand voelen, maar in eerste instantie zou Bruins de vraag oppakken. Na kritiek van de oppositie, kwam Rutte toch naar de zaal. Kamerleden drongen er bij hem op aan een voortrekkersrol te pakken bij het tegengaan van racisme.

“Honderdduizenden Nederlanders voelden dit weekend de pijn van Moreira”, aldus Paternotte. Maurits von Martels (CDA) wil weten wat de inzet van het gesprek wordt. “Wat het CDA betreft is het hard nodig dat er sancties komen.” Rutte wil vooral luisteren naar de KNVB, en horen wat ze nu al kunnen doen en wat er eventueel nog meer mogelijk moet worden.

Rutte sloot zich aan bij alle veroordelingen over racisme, maar een vuist maken tegen racisme “lukt alleen als we elkaar op gedrag aanspreken”, vindt de premier.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver wilde weten of Rutte een gesprek wil aangaan met actiegroep Kick Out Zwarte Piet, die de premier afgelopen weekeinde om een gesprek vroeg. “Ik ga het proberen”, zei Rutte. “Ik zeg geen nee, maar we moeten het even uitzoeken.”

Hij wil de twee discussies wel gescheiden houden, zei Rutte na afloop van het Vragenuur. “Zwarte Piet is echt een andere discussie. Dat is een kinderfeest, een maatschappelijke traditie die door de tijd verandert. Het laatste wat ik wil is in wet vastleggen hoe Piet eruit ziet.”