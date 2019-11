Rutte spreekt KNVB volgende week over racisme

Premier Mark Rutte en sportminister Bruno Bruins spreken volgende week vrijdag met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), FC Den Bosch, Excelsior en scheidsrechters over het racisme-incident in de Keuken Kampioen Divisie van afgelopen weekeinde.

Bruins had al aangekondigd met de betrokken partijen om tafel te willen nadat de wedstrijd van FC Den Bosch tegen Excelsior werd stilgelegd vanwege racistische spreekkoren van Den Bosch-supporters aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Op aandringen van de Tweede Kamer schuift ook premier Mark Rutte aan.

De afspraak, die overigens nog onder voorbehoud is vanwege de drukke agenda van de premier, is dinsdagavond gemaakt, voorafgaand aan de wedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Estland. Minister Bruins sprak daar al met de KNVB over racisme in het voetbal. De nationale ploeg maakte dinsdagmiddag een statement tegen racisme.