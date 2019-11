Vredespaleis licht op voor kinderrechten

Het Vredespaleis in Den Haag zal vanaf woensdag 00.00 uur blauw worden verlicht. De lichten blijven de hele dag aan, tot donderdag. Daarmee viert kinderrechtenorganisatie Unicef dat het Kinderrechtenverdrag dertig jaar bestaat.

Vanwege de verjaardag worden markante gebouwen over de hele wereld gehuld in een blauwe gloed, waaronder de piramides in Egypte. Woensdag wordt de verjaardag in Nederland gevierd met activiteiten in het Vredespaleis en een festival in de Hooglandse Kerk in Leiden, waarbij prinses Laurentien, Trijntje Oosterhuis en andere BN’ers aanwezig zullen zijn.

Het Kinderrechtenverdrag is getekend door alle lidstaten van de VN en omvat onder meer het recht op onderwijs en om veilig op te groeien. “Kinderen kregen ook het recht dat er naar hun mening wordt geluisterd. Dat was ook tamelijk nieuw toen het verdrag werd aangenomen in 1989,” aldus Laura Westendorp van Unicef.

In de tussentijd is het leven van veel kinderen volgens Westendorp verbeterd, mede dankzij het Kinderrechtenverdrag. De kindersterfte daalde en kinderen kregen meer toegang tot onderwijs. “Maar we zien nu dat de ellende zich verzamelt rond de armste en moeilijkst bereikbare kinderen,” nuanceert ze.

In Nederland wordt de stem van kinderen volgens Westendorp steeds beter gehoord, al is ook hier ruimte voor verbetering. “De rechten van vluchtelingenkinderen bijvoorbeeld staan tijdens de asielprocedure herhaaldelijk onder druk.”