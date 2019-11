VVD en D66 willen actie tegen lege winkelstraat

Google plus

Omdat in veel gemeenten tal van winkels uit de winkelstraten verdwijnen en de sector tegenvallende resultaten boekt, moet het kabinet de winkeliers te hulp schieten, menen de regeringspartijen. Winkeliers brengen leven en werkgelegenheid naar steden en dorpen maar “uitgerekend zij worden nu bedreigd door oneerlijke concurrentie, hoge parkeertarieven en andere strenge regeltjes”, zegt VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. “We moeten zuinig zijn op onze detailhandel”, voegt D66’er Kees Verhoeven toe.

De branche sloeg onder meer alarm over de parkeerproblemen in binnensteden en de hoge belasting- en regeldruk, die er mede de oorzaak van zouden zijn dat winkelstraten uitgestorven raken. VVD en D66 vinden onder meer dat fysieke winkels makkelijker een beroep kunnen doen op subsidies voor innovaties, om zo beter te kunnen concurreren met webgiganten als Alibaba en Amazon.

Het kabinet moet in actie komen tegen de leegloop in winkelstraten. Regeringspartijen VVD en D66 willen dat het kabinet onderzoekt wat het kan doen om dit tegen te gaan. De partijen roepen het kabinet hiertoe op na een brandbrief van de winkeliers. “In de Nederlandse winkelstraten smeult een veenbrand en de overheid voegt daar voortdurend zuurstof aan toe”, schreef branchevereniging INretail vorige week.

