Aangifte Wilders tegen Pakistaanse geestelijke

PVV-leider Geert Wilders heeft opnieuw aangifte gedaan tegen de Pakistaanse geestelijke Khadim Hussain Rizvi wegens bedreiging. In een filmpje dat aan hem werd gestuurd via Twitter dreigt Rizvi Wilders te onthoofden, zo valt in de aangifte te lezen.

Rizvi was vorig jaar een van de drijvende krachten achter de protesten in Pakistan tegen het plan van Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. “Als onze regering er eenmaal is zullen we je onthoofden”, luidt de tweet die op 24 oktober werd verstuurd. Eronder stond een filmpje van Rizvi.

In een vertaling van het filmpje die in het proces-verbaal is opgenomen, wordt onder meer gerept van het “varken uit Nederland die de belediger van de profeet is”. Wilders zegt zich “ernstig bedreigd” te voelen door de opname.

De aangifte werd woensdag opgenomen in het Tweede Kamer-gebouw. De account is inmiddels door Twitter geschorst.