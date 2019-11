Bedreiger Nijmegen had geen wapen

De man die dinsdag in Nijmegen dreigde mensen neer te schieten, had geen wapen. De politie heeft dat in ieder geval niet gevonden bij doorzoeking van zijn woning aan de Achter de Bank in het centrum van Nijmegen. De bedreiger woonde op dat adres als patiënt in een pand van een instelling voor begeleid wonen, aldus de politie woensdag.

De man, van wie verder nog geen gegevens bekend zijn, zit vast en wordt verhoord. Hij wordt ook onderzocht door zorgverleners.

Nadat de politie dinsdagmiddag een melding kreeg dat er iemand zou schieten in het pand werden grootschalige maatregelen genomen. Een deel van het Nijmeegse centrum werd afgezet en agenten op straat moesten kogelwerende vesten aan. Ondertussen bleef de man bedreigingen uiten. Een zwaarbewapend arrestatieteam haalde de man uren later uit het gebouw.

In het gebouw zitten zestien wooneenheden voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Medebewoners van de bedreiger zijn dinsdag met begeleiders opgevangen in een naburig café. Er is niemand gewond geraakt.