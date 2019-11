Martine Bijl krijgt postuum NS Publieksprijs

Martine Bijl heeft met Rinkeldekink de NS Publieksprijs 2019 gewonnen. Het werk is daarmee het Boek van het Jaar 2019. Namens de in mei overleden auteur en presentatrice nam haar man Berend Boudewijn de prijs in ontvangst in het tv-programma De Wereld Draait Door.

In Rinkeldekink beschrijft Martine Bijl de gevolgen van de hersenbloeding die haar in 2015 trof. Boudewijn zei in de uitzending dat hij “apetrots” is en las een stukje voor uit het boek.

Rinkeldekink kreeg 33 procent van de in totaal 111.000 stemmen die werden uitgebracht. Vorig jaar waren dat er 97.000. De andere genomineerden waren Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, Otmars zonen van Peter Buwalda, Pessimisme kun je leren! van Lévi Weemoedt, Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse en Wees onzichtbaar van Murat Isik. De zes genomineerde oorspronkelijk Nederlandstalige boeken behoren tot de bestverkochte titels van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019.

De winnaar van de NS Publieksprijs krijgt een sculptuur van Jeroen Henneman, een bedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis reizen met de NS. Vorig jaar won Hendrik Groen met Zolang er leven is de NS Publieksprijs.