Minister prijst ‘serieus’ stikstofplan landbouw

Landbouwminister Carola Schouten is blij dat boerenorganisaties zelf met voorstellen zijn gekomen om de stikstofuitstoot door de sector te verminderen. “Dit is een serieus plan. Knap dat ze dat met elkaar in zo korte tijd hebben bedacht”, zegt de bewindsvrouw in een eerste reactie.

De boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, zeggen dat de sector de komende vijf jaar 2,9 miljard euro nodig heeft om te investeren in milieumaatregelen. Dat geld moet volgens hen gezocht worden buiten de overheidsmiddelen die al voor de landbouw beschikbaar zijn. “Ik vrees dat de minister van FinanciĆ«n daar toch anders over denkt”, reageert Schouten.

Aan de andere kant begrijpt de minister de vraag om financiĆ«le hulp. “Een boer moet ook nog een inkomen hebben. Op het moment dat maatregelen genomen moeten worden die kostbaar zijn, dan snap ik dat zij zeggen: maak het ons ook mogelijk die investeringen te doen.”

Schouten wil de plannen eerst nader bestuderen voor ze er inhoudelijk iets over zegt. Zij benadrukt wel dat de landbouw de eerste sector is die met concrete voorstellen komt om iets te doen aan de stikstofuitstoot.