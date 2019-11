Nederlanders genomineerd voor Grammy Awards

Diverse Nederlanders maken kans op een Grammy Award. Zo is YoungKio, een van de producenten van de monsterhit Old Town Road, genomineerd. De 19-jarige Kiowa Roukema, zoals YoungKio eigenlijk heet, maakt met het nummer van rapper Lil Nas X en zanger Billy Ray Cyrus kans op de prijs voor beste plaat van het jaar. Als de prijs naar Old Town Road gaat, dan mogen ook de artiesten, de andere producers en geluidstechnici de award voor Record of the Year in ontvangst nemen.

De hit, die in maart uitkwam en de hitlijsten maandenlang domineerde, neemt het op tegen zeven andere platen. Zo kunnen ook Hey, Ma van Bon Iver, Bad Guy van Billie Eilish, 7 Rings van Ariana Grande, Hard Place van H.E.R., Talk van Khalid, Truth Hurts van Lizzo en Sunflower van Post Malone & Swae Lee er met de titel vandoor gaan.

Het Metropole Orkest is genomineerd voor Best World Music Album met What Heat, de samenwerking met wereldmuziekgroep Bokant├ę. Tevens ontving het een nominatie in de categorie Best Arrangement, Instrumental and Vocals voor hun aandeel in het nummer All Night Long van het album Djesse Vol.1 van Jacob Collier.

Jaap van Zweden, chef-dirigent van het New York Philharmonic, is tweemaal genomineerd voor zijn aandeel in Julia Wolfe’s Fire In My Mouth in de categorie├źn Best Engineered Album, Classical en Best Contemporary Classical Composition.

In de categorie Best Opera Recording is de opera Wozzeck die Marc Albrecht opnam met het Nederlands Philharmonisch Orkest en het koor van De Nationale Opera genomineerd.

De nominaties werden woensdag bekendgemaakt in Los Angeles. De prestigieuze muziekprijzen worden op 26 januari uitgereikt.