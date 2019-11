OM verzwaart verdenking tegen Jos B.

Het Openbaar Ministerie wil de verdenkingen tegen Jos B. verzwaren van doodslag naar gekwalificeerde doodslag. Dat laatste wil zeggen dat iemand is gedood om een ander strafbaar feit te verdoezelen. Volgens het OM heeft B. de 11-jarige Nicky Verstappen gedood nadat hij hem seksueel had misbruikt. Voor moord en gekwalificeerde doodslag geldt dezelfde maximale straf, het verschil tussen deze twee is dat een moord met voorbedachten rade is gepleegd.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden. B. werd vorig jaar na een klopjacht in Spanje aangehouden na een DNA-match. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky gevonden.

B. is woensdag aanwezig in de rechtbank in Maastricht voor de zogeheten regiezitting, waarin onder meer onderzoekswensen van zowel het OM als de verdediging aan bod komen. De beslissingen van de rechtbank over deze onderzoekswensen komen pas volgende week. B. herhaalde nogmaals dat hij niets te maken heeft met de dood, het misbruik en de ontvoering van Nicky. Verder gaf hij aan dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept.

Data voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn nog niet bekend. Mogelijk komt daarover woensdag meer duidelijkheid.