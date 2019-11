OM wil verdenkingen tegen Jos B. verzwaren

Het Openbaar Ministerie ziet steeds meer bewijs tegen Jos B., de man die verdacht wordt van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De officier van justitie liet woensdag tijdens een zogeheten regiezitting weten de verdenkingen tegen B. te willen verzwaren.

Het OM verdenkt de 57-jarige B. nu van gekwalificeerde doodslag in plaats van doodslag. Dat wil zeggen dat iemand is gedood om een ander strafbaar feit – in dit geval seksueel misbruik – te verdoezelen. Voor moord en gekwalificeerde doodslag geldt dezelfde maximale straf, het verschil tussen deze twee is dat een moord met voorbedachten rade is gepleegd.

De rechtbank Maastricht moet nog instemmen met de nieuwe verdenking. De beslissing hierover en over andere onderzoekswensen komt volgende week donderdag. B.’s advocaat Gerald Roethof vroeg onder meer om B. vrij te laten uit voorlopige hechtenis, en ook daar komt de rechtbank volgende week op terug.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden. Het DNA van B. is onder meer op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky gevonden.

“Op de kleding van Nicky is DNA van B. aangetroffen, daar is geen discussie over. Maar welke conclusies kan je daaruit trekken?”, vroeg Roethof zich af. B. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van de jongen te maken heeft. De rechters probeerden B. woensdag tijdens de zitting opnieuw te verleiden om openheid van zaken te geven, maar hij hield zijn kaken stijf op elkaar.

B. heeft een schriftelijke verklaring afgelegd, die ligt bij zijn advocaat in de kluis en is niet bekend bij de rechtbank. De rechter vroeg B. of hij van plan is die binnenkort te openbaren. De Limburger zei daarover na te zullen denken.

B. bleek een 100 procent-match. Zijn familie had hem als vermist opgegeven en zijn DNA werd vergeleken met het spoor op Nicky. Aan het grote verwantschapsonderzoek dat in de omgeving was gehouden, had B. geen gehoor gegeven. B. werd augustus vorig jaar na een klopjacht aangehouden in Spanje. Sindsdien zit hij in de cel.

De rechtbank in van plan de zaak volgend jaar maart inhoudelijk te behandelen. Daarvoor worden waarschijnlijk vijf dagen uitgetrokken.