De werkdruk bij de politie is veel te hoog, meldden de politiebonden. Politiek en bestuurders moeten snel structurele maatregelen nemen om de werkdruk omlaag te krijgen. Oplossingen voor de korte termijn moeten wat de bonden betreft voor 1 januari 2020 duidelijk zijn.

De ACP, NPB, VMHP en ANPV houden donderdagmorgen om 10.30 uur een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag. Dan gaan ze in op de maatregelen die de landelijke en regionale bestuurders in hun ogen moeten nemen.