Rechtszaak tegen Jos B. mogelijk in maart

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak over het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen is waarschijnlijk maart volgend jaar. De rechtbank in Maastricht noemt onder voorbehoud de data 16, 18, 23 en 25 maart en daar wordt mogelijk nog een vijfde dag aan toegevoegd.

Volgende week donderdag komt de rechtbank met de reactie op de onderzoekswensen die woensdag tijdens de regiezitting zijn gedaan. Verdachte Jos B. heeft aangegeven daarbij aanwezig te willen zijn. Ook wordt dan duidelijk of B. in voorarrest moet blijven. Zijn advocaat had gevraagd om opheffing daarvan.

Als alles volgens planning verloopt, is 10 februari de laatste voorbereidende zitting.