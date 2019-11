‘Veel onderzoek nodig Nicky Verstappen-zaak’

Voordat de strafzaak over de moord op Nicky Verstappen inhoudelijk kan worden behandeld, moet nog veel onderzoek worden gedaan en moeten veel mensen worden gehoord. Dat moet onder meer duidelijkheid brengen over dierenharen die op het lichaam van de 11-jarige jongen zijn gevonden, de manier waarop zijn kleding is onderzocht en hoe de familie van verdachte Jos B. is overgehaald om DNA af te staan.

Daarvoor pleitte B.’s advocaat Gerald Roethof woensdag in de rechtbank in Maastricht tijdens de zogeheten regiezitting. De rechtbank liet direct al weten woensdag niet met de beslissingen op de wensen te komen. Dat gebeurt pas volgende week.

“Op de kleding van Nicky is DNA van B. aangetroffen, daar is geen discussie over. Maar welke conclusies kan je daaruit trekken?”, vroeg Roethof zich af. Er zijn ook nog altijd de sporen van tot nu toe onbekend gebleven anderen op de Limburgse jongen. Roethof pleit voor meer onderzoek daarnaar. Ook wil hij uitgezocht hebben wie er allemaal aanwezig waren op de plek op de Brunssummerheide waar Nicky in 1998 is gevonden.

B. bleek een 100 procent-match. Zijn familie had hem als vermist opgegeven en zijn DNA werd vergeleken met het spoor op Nicky. Aan het grote verwantschapsonderzoek dat in de omgeving was gehouden, had B. geen gehoor gegeven. Roethof wil weten in hoeverre dit bewijs rechtmatig is verkregen en of er druk op de familie van B. is uitgeoefend om hem als vermist op te geven.

B. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van de jongen te maken heeft. Hij heeft een schriftelijke verklaring afgelegd, maar die ligt bij zijn advocaat in de kluis en is niet bekend bij de rechtbank. De rechter vroeg B. of hij van plan is die binnenkort te openbaren. De 57-jarige Limburger zei daarover na te zullen denken.