Verhuurders moeten geisers checken

Verhuurders moeten de veiligheid van geisers in hun woningen in de gaten houden. Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) gaat kijken of de verplichting tot onderhoud kan worden vastgelegd in een wet of regelgeving.

Knops reageert op een verzoek van Tweede Kamerlid Jessica van Eijs (D66). Zij vindt dat 100 procent duidelijk moet zijn dat verhuurders wel degelijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van geisers in hun woningen, net als voor cv-ketels. “Ik hoop dat het levens kan schelen.”

Van Eijs wijst op berichten dat er bijvoorbeeld in Amsterdam een hoop onveilige warmwatergeisers zijn, waardoor mensen kunnen overlijden in hun slaap. De open geisers gelden als sluipmoordenaars omdat bij te weinig verse lucht het giftige, maar reukloze koolmonoxide ontstaat.

Volgens Knops daalt het aantal geisers snel, van 1,7 miljoen in 2001 tot 600.000 in 2015.