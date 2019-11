Bellingcat eist rectificatie Tsemach-interview

Onderzoekscollectief Bellingcat overweegt in Nederland juridische stappen te ondernemen tegen het Russische staatspersbureau RIA. Oprichter Eliot Higgins eist dat het medium een interview rectificeert met MH17-verdachte Vladimir Tsemach, die door Oekraïne aan Rusland was overgedragen bij een gevangenenruil.

Higgins zegt dat tijdens het interview de beschuldiging is geuit dat Bellingcat een identiteitsdocument van Tsemach heeft ontvangen van de Oekraïense inlichtingendienst. “Daar klopt niets van”, aldus Higgins. Hij stelt dat zijn organisatie online transparant was over de herkomst van het document. “We laten de bron zien: het profiel van een voormalige collega op sociale media.”

De Bellingcat-oprichter verwijt het staatspersbureau geen navraag te hebben gedaan bij zijn organisatie. “We hebben ons in het verleden vaak neergelegd bij dit soort onjuiste beweringen”, zegt de Bellingcat-oprichter. “We zijn een kleine organisatie en hadden niet veel geld.” Dit keer wil hij wel stappen ondernemen. “We hebben ze een brief gestuurd met de eis het interview in te trekken en een rectificatie te publiceren. Anders ondernemen we juridische stappen.”