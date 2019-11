Bellingcat is nog niet klaar met MH17

Onderzoekscollectief Bellingcat is nog niet klaar met het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Oprichter Eliot Higgins heeft hoge verwachtingen van de recente publicatie van tapgesprekken door het Joint Investigation Team (JIT). “Dat is een heel groot probleem voor Rusland, want ze zijn vast erg loslippig in die gesprekken”, vertelt de Brit in Den Haag, waar zijn organisatie tegenwoordig is gevestigd.

Het JIT publiceerde eerder deze maand opnames waarop te horen zou zijn hoe pro-Russische opstandelingen in Oost-Oekraïne telefonisch overleggen met Russische functionarissen. Die gesprekken worden nu ook onder de loep genomen door Bellingcat, dat Rusland eerder al in verband bracht met het neerhalen van vlucht MH17 en de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal.

Bellingcat heeft aan de hand van openbare bronnen onderzoek gedaan naar Russische inlichtingenagenten. De Russische autoriteiten lijken nu mogelijke digitale sporen offline te halen. “We hebben ontdekt dat ze hun echte en valse identiteitsdocumenten verwijderen uit Russische databanken”, zegt hij. “Wij hebben alleen kopieën van de oude databanken, waar ze nog in staan.” Daardoor wordt zijn organisatie mogelijk onbedoeld op het spoor gezet van belangrijke figuren. “Als hun gegevens worden weggehaald, moeten we uitzoeken om wie het gaat.”

Het is onbekend waar de onderzoekers van Higgins precies zijn neergestreken in Den Haag. Die locatie wordt geheimgehouden om ongenode gasten buiten de deur te houden. Op de plek in de hofstad waar Higgins donderdag spreekt, wordt de ingang geflankeerd door agenten. “Dat verbaasde mij ook”, erkent de oprichter van het onderzoekscollectief.

Higgins zegt dat geheimzinnig wordt gedaan over de locatie van het Nederlandse kantoor vanwege slechte ervaringen uit het verleden. “Het is niet leuk voor de receptionisten als mensen binnenvallen met camera’s, die bij iedereen in het gezicht duwen en eisen om mij te zien.” Het gaat volgens Higgings om mensen die ervan overtuigd zijn dat Bellingcat een verlengstuk is van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. “Zelfs bij de première van de Bellingcat-documentaire stonden twee of drie mensen buiten te demonstreren”, zegt hij.

Niet alleen complotdenkers komen met die beschuldiging. Ook de Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) suggereerde vorig jaar dat de onderzoekers van Higgings banden hebben met westerse inlichtingendiensten. “Als functionarissen in regeringen dat beweren, is dat goed genoeg voor sommige mensen”, zucht Higgings.