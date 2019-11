Blok: inwoners Noord-Korea zijn niet vergeten

Nederland, Europa en andere landen in de wereld zijn de inwoners van Noord-Korea niet vergeten. Die landen zijn “bewust van wat er gebeurt in Noord-Korea en proberen de levens van die mensen te verbeteren”. Dat heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag gezegd in een interview met een Zuid-Koreaans radiostation dat uitzendt in Noord-Korea.

Blok is momenteel op bezoek in Zuid-Korea, om te praten met zijn collega-minister Kang Kyung-Wha over onder meer de omgang van het land met Noord-Korea. Het radiostation waarmee hij sprak, de Unification Media Group (UMG), wordt deels bemand door vluchtelingen uit het buurland. Blok zegt in het interview dat “mensen overal een eigen regering zouden moeten mogen kiezen op een democratische manier”.

Blok weet dat er in Noord-Korea soms sprake is van schaarste van voedsel en medicijnen. Via het voedselhulp-programma van de Verenigde Naties probeert Nederland de Noord-Koreaanse bevolking te steunen, aldus de minister, die later deze week een bijeenkomst van de G20 in Japan bijwoont.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het de eerste keer dat het radiostation een minister ontving.