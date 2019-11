Haagse burgemeester staat achter politiebonden

Johan Remkes, de waarnemend burgemeester van Den Haag, is het eens met de politiebonden die klagen over de hoge werkdruk. Dat zegt hij donderdag in een interview met Omroep West. De politiebonden ACP, NPB, VMHP en ANPV luidden de noodklok. Door de hoge werkdruk kan de veiligheid van burgers niet meer worden gegarandeerd, zeggen ze.

“Als er niet structureel meer geld komt voor de politie, moeten we kijken wat we nog wel en niet kunnen doen in de stad”, zegt Remkes. “Je hoeft alleen maar te kijken naar de inzet vorige week bij de intocht van Sinterklaas”. Daarbij was veel politie op de been, net als bij de demonstraties van boeren en de bouwsector op het Malieveld. “Ik snap heel goed het signaal vanuit de bonden dat er keuzes gemaakt moeten worden.”

De Tweede Kamer buigt zich donderdag over de justitiebegroting, waar de politie onder valt.