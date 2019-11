Inval politie in woonwagenkamp in Lith

De politie heeft donderdagochtend een inval gedaan in een woonwagenkamp in het Noord-Brabantse Lith. De inval maakt deel uit van Operatie Alfa, een politieonderzoek naar een criminele familie in Oss. De politie voert de operatie uit in samenwerking met specialisten van Defensie en de Belastingdienst. Het terrein wordt door meer dan honderd agenten uitgekamd.

De inval begon om 05.30 uur. Het kamp aan de Maasstraat in Lith is volledig afgesloten voor uitgebreid onderzoek. Er wordt onder meer gezocht naar geld, drugs en vuurwapens. Het onderzoek gaat meerdere dagen duren. Voor de bewoners is vervangende woonruimte geregeld.

Ook op andere locaties vinden doorzoekingen plaats. Het gaat om een woning in Oss en een chalet op een vakantiepark in Friesland.

Vorige week werd een een doorzoeking gedaan van een woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Daar werden in een verborgen ruimte automatische vuurwapens, drugs, geld en mogelijke explosieven gevonden. Drie mannen van 55, 48 en 26 jaar werden aangehouden. De 48-jarige man is Martien R., die geldt als de ‘godfather’ van Brabant. De mannen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het bezit van vuurwapens en grootschalige drugshandel.

Ook in Berghem, Macharen en Oijen vonden vorige week doorzoekingen plaats. Daarbij werden onder meer harddrugs en chemicali├źn voor de productie van synthetische drugs gevonden.

Bij Operatie Alfa, die een actie is tegen zogenoemde ondermijnende criminaliteit, zijn honderden medewerkers “zichtbaar en onzichtbaar” betrokken, aldus de politie.