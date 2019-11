Kabinet investeert fors in wegen, ov en huizen

Het kabinet en verschillende regio’s trekken de portemonnee voor een reeks infrastructuurprojecten voor de komende jaren. Het investeert meer dan een half miljard in wegverbredingen en openbaar vervoer (ov) tussen Amsterdam en Hoorn, de regio Utrecht krijgt 380 miljoen voor de bouw van 9150 huizen en ov-voorzieningen.

Dat staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven na gesprekken met regio’s publiceren. “We richten ons op de grote knelpunten en op een goede bereikbaarheid in alle regio‚Äôs”, zegt Van Nieuwenhuizen.

Om de fileproblemen op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven tegen te gaan, wordt meer dan 100 miljoen vrijgemaakt door het kabinet en provincies. Dat geld wordt vooral besteed aan het verbreden van de snelweg tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven.

Daarnaast gaan de voorzieningen voor het ov bij Schiphol op de schop, een investering van 237,5 miljoen euro. Er wordt 10 miljoen euro gestoken in maatregelen om de Schipholtunnel te optimaliseren, wat er ook voor zorgt dat treinen vanaf Groningen, Leeuwarden en Lelystad via Amsterdam Zuid naar Rotterdam/Breda rijden. Het kabinet en provincies zetten sowieso in op betere verbinding tussen de Randstad en het noorden.

Tot 2040 moeten er 170.000 woningen worden bijgebouwd in de Zuidelijke Randstad. Het kabinet heeft hiervoor een akkoord getekend met de provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en acht andere gemeenten. Ook de infrastructuur in die regio moet een flinke duw in de rug krijgen, de komende jaren.