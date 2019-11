Streamingsdienst Netflix heeft donderdag korte tijd last gehad van een storing. Vooral in Europa was de dienst moeilijk bereikbaar. Ook vanuit de Verenigde Staten en Azië meldden mensen dat ze niet konden inloggen. Inmiddels is Netflix weer in de lucht.

De storing trof alle apparaten waarop mensen Netflix zouden moeten kunnen kijken. De oorzaak is niet bekend.