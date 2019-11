Petra Laseur viert feestje in DeLaMar

Actrice Petra Laseur viert dinsdag met een speciale avond in het DeLaMar in Amsterdam dat zij tachtig jaar wordt en dit seizoen zestig jaar in het acteervak zit. Laseur verzorgt een theatrale lezing van de komedie Apologia van Alexi Kaye Campbell en wordt bijgestaan door een groot aantal vrienden en collega’s, onder wie Tjitske Reidinga, Jacob Derwig en Cas Enklaar.

Petra Laseur (1939) trad in de voetsporen van haar ouders, Mary Dresselhuys en Cees Laseur. Zij speelde sinds haar afstuderen in 1959 bij talloze grote gezelschappen, zoals De Nederlandse Comedie, Globe, Het Publiekstheater, Toneelgroep Amsterdam, Het Nationale Toneel en Het Toneel Speelt. Laseur won talloze grote prijzen, zoals de Colombina voor haar rol in Oom Wanja (1969) en twee Theo d’Ors, voor haar hoofdrollen in Hedda Gabler (1972) en Groot en Klein (1981) van Botho Strauss.

Bij het grote publiek werd zij bekend met een aantal televisie- en filmrollen in hitserie Dossier Verhulst (1987) en Familie (2001) van Willem van de Sande Bakhuyzen. Een van haar laatste grote rollen was koningin Wilhelmina in de hitmusical Soldaat van Oranje. De actrice is sinds 1998 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.