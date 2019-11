Politie: explosiegevaar bij woonwagenkamp Lith

Bij het onderzoek op het woonwagenkamp in Lith wordt de pers op grote afstand gehouden. Volgens verschillende politiemensen ter plekke is er een mogelijk explosief gevonden en bestaat er explosiegevaar. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is opgeroepen.

De politie deed donderdagochtend een inval in het kamp in een groot onderzoek naar een criminele familie in Oss.

Bij een soortgelijke inval op een woonwagenkamp in Oss werden vorige week automatische vuurwapens, drugs, geld en mogelijke explosieven gevonden. Drie mannen van 55, 48 en 26 jaar werden aangehouden. De 48-jarige man is Martien R., die geldt als de ‘godfather’ van Brabant.