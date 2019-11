RTL haalt De Villa per direct van de buis

RTL 5 heeft besloten om de uitzendingen van De Villa per direct stop te zetten wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag in het programma. Dat heeft een woordvoerder laten weten aan BuzzE. De zender biedt bovendien excuses aan vanwege vertoonde beelden.

“Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en mag nooit worden gepromoot, niet voor en niet achter de schermen”, laat een woordvoerder weten. “Dat er tot twee keer toe scènes worden uitgezonden die iets anders suggereren, kunnen we niet tolereren en we bieden hiervoor onze excuses aan.”

In De Villa namen acht vrijgezellen een week lang hun intrek in een luxueus onderkomen onder de Spaanse zon. Onder anderen presentator Tim Hofman leverde kritiek op twee scènes. Daarin is onder meer te zien hoe een van de deelneemsters een opdringerige medekandidaat van zich af moet slaan in bed. Ze wijst hem meerdere keren af, maar hij blijft haar lastigvallen.

“Er wordt een grondig onderzoek gestart met de desbetreffende inhoudelijk verantwoordelijken bij de zender en bij producent Blue Circle om te achterhalen hoe dit fout heeft kunnen gaan”, laat RTL weten. “En vooral hoe we dit in de toekomst voorkomen.”